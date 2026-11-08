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5 Khasiat Rebusan Serai Campur Madu, Baik Dikonsumsi Penderita Diabetes

5 Khasiat Rebusan Serai Campur Madu, Baik Dikonsumsi Penderita Diabetes
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Ilustrasi air serai. Foto: hem46

jpnn.com, JAKARTA - SERAI sering digunakan sebagai salah satu bumbu masakan berbagai hidangan gurih.

Cara mengolah bumbu dapur ini terbilang sangat mudah. Bahkan, rebusan serai cukup mudah untuk disajikan.

Caranya siapkan 4 gelas air, 2 batang serai cincang atau digeprek, dan satu sendok teh madu.

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Rebus semua bahan dan sajikan hangat. Satu air rebusan serai baik diminum setiap hari.

Sehingga bisa mendapatkan berbagai manfaatnya. Hal ini lantaran daun ini menyimpan kandungan antioksidan dan senyawa antiperadangan asam klorogenik.

Hasil studi 2015 menunjukkan bahwa minum infused water serai setiap hari selama 30 hari bisa meningkatkan kadar hemoglobin, volume sel, dan jumlah sel darah merah dalam tubuh.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi tekanan darah tinggi

Serai kaya akan kalium yang meningkatkan produksi urine dalam tubuh.

Ada beberapa manfaat rebusan serai campur madu yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah mengurangi kecemasan.

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