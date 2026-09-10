5 Khasiat Rutin Mengonsumsi Alpukat Campur Susu yang Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - ALPUKAT merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang yang bisa diolah dalam hidangan manis dan gurih.

Alpukat tidak hanya kaya nutrisi, tetapi juga lezat. Teksturnya yang creamy dan seperti mentega hadir tanpa efek samping dari produk susu atau kolesterol.

Sering dijuluki "pir mentega" atau "pir buaya", buah ini memiliki kulit hijau bergelombang dan bentuk seperti buah pir.

Buah unik ini, yang mengandung satu biji bulat, menawarkan vitamin dan mineral dari sayuran hijau, lemak sehat dari mentega, dan bahkan sedikit protein.

Selain itu, Anda bisa menggunakannya untuk membuat berbagai hidangan lezat.

Namun, inilah pertanyaan menarik: apakah ada manfaat mengonsumsi alpukat yang dicampur susu?

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Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.

1. Tekstur Lebih Creamy dan Kaya

Lemak dan serat alami alpukat berpadu sempurna dengan susu, menciptakan konsistensi kental dan lembut yang terasa nikmat.