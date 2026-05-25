5 Khasiat Rutin Minum Air Daun Kelor Campur Amla, Baik untuk Kontrol Gula Darah

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka minum air daun kelor yang dicampur dengan amla?

Ada sesuatu yang membumi tentang memulai pagi dengan benar.

Entah itu hening sejenak sebelum hari dimulai, segelas air hangat, atau minuman detoks yang terbuat dari bahan-bahan alami, rutinitas pagi sering kali membentuk cara kita menjalani hari.

Salah satunya dengan mengonsumsi jus amla yang dicampur daun kelor, yang berakar pada kesehatan tradisional India dan didukung oleh sains modern.

Kaya akan antioksidan, lembut di sistem pencernaan, dan dikenal bisa mendukung kekebalan tubuh secara alami, tidak mengherankan jika minuman ini semakin populer di kalangan individu yang peduli kesehatan.

Amla, juga dikenal sebagai gooseberry India, adalah buah hijau kecil yang kaya nutrisi.

Dr. Komal Bhadouria, ahli gizi di Rumah Sakit Internasional SCI di New Delhi, menyatakan bahwa amla bisa menyediakan hingga 46 persen dari asupan vitamin C harian yang direkomendasikan.

Faktanya, satu porsi 100 gram bisa mengandung hingga 300 mg vitamin C.