5 Khasiat Rutin Minum Air Hangat Campur Madu, Bantu Redakan Nyeri Otot

jpnn.com, JAKARTA - KEBANYAKAN orang-orang menyukai minuman hangat di pagi hari, entah itu secangkir teh atau kopi hangat.

Minum sesuatu yang hangat di pagi hari bisa jadi menyenangkan.

Bagaimana jika minuman hangat ini juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh Anda?

Salah satu minuman yang lezat sekaligus sangat sehat adalah madu dan air.

Minum madu dengan air hangat bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi kesehatan Anda daripada yang kamu bayangkan.

Meskipun air hangat sendiri dianggap sebagai minuman ampuh yang bisa memberikan keajaiban bagi tubuh Anda, menambahkan kebaikan madu hanya akan membuatnya lebih baik.

Baik untuk menurunkan berat badan atau membangun kekebalan tubuh Anda, minuman ini bisa melakukan semuanya.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.