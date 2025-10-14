menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Khasiat Rutin Minum Air Hangat Campur Madu, Bantu Redakan Nyeri Otot

5 Khasiat Rutin Minum Air Hangat Campur Madu, Bantu Redakan Nyeri Otot

5 Khasiat Rutin Minum Air Hangat Campur Madu, Bantu Redakan Nyeri Otot
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Madu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KEBANYAKAN orang-orang menyukai minuman hangat di pagi hari, entah itu secangkir teh atau kopi hangat.

Minum sesuatu yang hangat di pagi hari bisa jadi menyenangkan.

Bagaimana jika minuman hangat ini juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh Anda?

Baca Juga:

Salah satu minuman yang lezat sekaligus sangat sehat adalah madu dan air.

Minum madu dengan air hangat bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi kesehatan Anda daripada yang kamu bayangkan.

Meskipun air hangat sendiri dianggap sebagai minuman ampuh yang bisa memberikan keajaiban bagi tubuh Anda, menambahkan kebaikan madu hanya akan membuatnya lebih baik.

Baca Juga:

Baik untuk menurunkan berat badan atau membangun kekebalan tubuh Anda, minuman ini bisa melakukan semuanya.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air hangat yang dicampur dengan madu yang baik untuk kesehatan seperti meredakan nyeri otot.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI