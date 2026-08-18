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5 Khasiat Rutin Minum Air Jahe yang Luar Biasa

5 Khasiat Rutin Minum Air Jahe yang Luar Biasa
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Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal yang telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Jahe atau adrak adalah favorit di rumah tangga India, baik digunakan dalam teh chai maupun makanan.

Selain memberi rasa pada masakan Anda, jahe secara tradisional telah digunakan dalam ilmu kedokteran seperti Ayurveda dan Homeopati karena memiliki beberapa manfaat kesehatan dan kekuatan penyembuhan.

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Hal ini karena jahe merupakan sumber antioksidan dan sifat antiinflamasi yang sangat baik untuk kulit, rambut, dan tubuh Anda.

Jahe, yang dikenal karena sifat antiinflamasinya, juga mengandung gingerol, shogaol, zingerone, dan banyak senyawa volatil lainnya yang memberikan aroma dan rasa yang tajam dan kuat pada jahe, yang bertanggung jawab untuk memberikan semua manfaat tersebut.

Cara terbaik untuk mendapatkan semua manfaat jahe ini adalah dengan minum air jahe secara teratur.

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Namun, seberapa besarkah manfaat air jahe bagi kesehatan kita?

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa khasiat rutin minum air jahe yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah kaya akan antioksidan.

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