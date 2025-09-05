5 Khasiat Rutin Minum Air Jeruk Hangat Setiap Pagi, Baik untuk Kulit

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi air jeruk hangat? Jeruk merupakan salah satu buah kaya kaya akan kandungan vitamin C.

Oleh karena itu, minum air jeruk hangat dipastikan bisa memberi manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh.

Adapun dalam jeruk banyak ditemukan senyawa kimia yang sangat bermanfaat bagi tubuh misalnya saja asam amino, asam sitrat, lisin, triptofab, minyak astiri, asam sutrun, damar, glikosida, kalisum, fosfor, lemak, belerang, vitamin B1 dan juga vitamin C.

Selain itu kandungan lainnya di dalam jeruk adalah tangerine, antioksidan, antiinflamasi, tengeretin, senyawa saponin, flavonoid, hesperidin, erioxutrin dan juga eriocitrocid.

Cara untuk mengonsumsi air jeruk hangat ini sangat mudah, bisa memeras air jeruk nipis dan ditambahkan dengan air hangat serta sedikit gula, atau anda cukup mengiris jeruk menjadi tipis-tipis dan masukan ke dalam air hangat dalam cangkir.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah dehidrasi

Kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi sangat berbahaya bagi tubuh.

80 persen bagian dari tubuh adalah air oleh karena itu jangan sampai kekurangan cairan tubuh.