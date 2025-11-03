5 Khasiat Rutin Minum Air Lemon Campur Kunyit, Baik untuk Kesehatan Hati

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Sedangkan kunyit merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Kandungan kurkumin, fitokimia utama dalam kunyit efektif melawan berbagai gangguan seperti anoreksia, luka diabetes, penyakit lever, artritis dan inflamasi.

Di sisi lain, lemon memiliki manfaat tersendiri untuk melawan penyakit.

Di mana komponen utama dalam lemon adalah asam sitrat bersama dengan nutrisi lain seperti folat dan kalium.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan daya tahan tubuh

Air lemon campur kunyit mengandung limfosit atau sel darah putih yang mampu melawan infeksi.

Kandungan makrofag adalah sel darah putih besar yang membantu menemukan patogen di dalam tubuh dan membunuh bakteri.