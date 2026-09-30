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5 Khasiat Rutin Minum Teh Jahe Campur Lemon Selama Musim Dingin

5 Khasiat Rutin Minum Teh Jahe Campur Lemon Selama Musim Dingin
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Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MUSIM dingin bisa membuat daya tahan tubuh Anda menurun. Hal ini tentunya membuat Anda rentan terserang penyakit.

Musim dingin seringkali membawa keinginan akan minuman hangat yang terasa nyaman dan familiar.

Meskipun teh susu dan kopi adalah pilihan populer, banyak orang beralih ke minuman herbal selama bulan-bulan yang lebih dingin untuk sesuatu yang lebih ringan dan lebih mudah dicerna oleh tubuh.

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Teh jahe campur lemon adalah salah satu minuman yang cocok secara alami dalam rutinitas musim dingin.

Dibuat dengan bahan-bahan sederhana, teh ini menenangkan dan menyegarkan.

Selain rasanya, teh sederhana ini bisa mendukung kesehatan sehari-hari jika dikonsumsi dalam jumlah sedang.

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Baik Anda meminumnya di pagi hari atau di malam yang dingin, teh jahe lemon bisa menjadi tambahan praktis untuk diet musim dingin Anda.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi teh jahe yang dicampur lemon selama musim dingin dan salah satunya adalah mendorong hidrasi yang lebih baik.

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