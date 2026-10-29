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5 Khasiat Sabun Sirih, Ampuh Mencegah Bau Badan

5 Khasiat Sabun Sirih, Ampuh Mencegah Bau Badan
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Daun sirih. Foto: istimewa

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih telah lama dikenal bisa membantu menjaga kesehatan kulit.

Oleh sebab itu, daun sirih juga diolah menjadi sabun sirih yang sangat berguna khususnya untuk wanita.

Berdasarkan hasil penelitian, sabun sirih mengandung ptofit baktariosit dan sifat Minimum Inhibitory Concentration.

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Kandungan dari daun sirih ini menyebabkan sabun sirih memiliki berbagai sifat yang baik untuk kesehatan badan seperti sifat antiseptik, anti-amur, serta antioksidan.

Berikut khasiat sabun sirih untuk kesehatan kulit, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah bau badan

Bau badan bisa dicegah dengan menggunakan sabun sirih. Sabun sirih memiliki kandungan antiseptik yang bisa membasmi dan mencegah pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan bau badan.

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Sabun sirih ini memiliki senyawa aktif yang bisa menjaga bau badan tetap segar dan lebih harum.

Sabun ini membantu untuk menjaga PH alami yang normal pada badan.

Ada beberapa manfaat sabun sirih yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah mengobati jerawat.

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