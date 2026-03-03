5 Khasiat Susu untuk Kulit yang Luar Biasa
Selasa, 03 Maret 2026 – 08:24 WIB
jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman padat nutrisi kesukaan banyak orang.
Susu sering ditemukan dalam losion, sabun, lulur, hingga krim wajah.
Kandungan vitamin dan mineral dalam susu mampu meningkatkan kesehatan dan penampilan kulit.
Produk perawatan yang mengandung susu dipercaya mampu mencerahkan dan membuat kulit tampak awet muda.
Tekstur susu yang lembut membuat susu cocok dijadikan masker wajah.
Susu bisa membantu memiliki kulit yang lembut, halus, dan bebas kerutan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Melembapkan kulit
Susu memiliki sifat melembapkan pada kulit. Susu memelihara lapisan kulit yang lebih dalam dan menghidrasi kulit.
Ada beberapa manfaat susu yang baik untuk kulit dan salah satunya ialah membantu mengangkat sel kulit mati.
