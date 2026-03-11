5 Khasiat Teh Daun Pandan yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - DAUN pandan merupakan salah satu tanaman yang biasanya digunakan untuk menambah aroma beberapa hidangan gurih dan manis.
Daun pandan juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Sebab pada kenyataannya, saat ini banyak sekali temuan-temuan yang membuktikan bahwa di dalam daun pandan memiliki kandungan untuk menjaga kesehatan.
1. Menurunkan tekanan darah tinggi
Mengonsumsi teh daun pandan juga bisa dimanfaatkan untuk menurunkan tekanan darah tinggi.
Selain itu juga bisa digunakan untuk membantu menstabilkan tekanan darah.
2. Mengatasi insomnia
Bagi yang memiliki insomnia, Anda bisa dengan segera mengatasinya dengan cara mengonsumsi teh daun pandan ini.
3. Sebagai sumber tenaga
Kandungan yang terdapat di dalam teh daun pandan membantu untuk mengumpulkan sumber tenaga yang terdapat di dalam tubuh.
Ada beberapa manfaat teh daun pandan yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu menurunkan demam.
