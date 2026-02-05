menu
5 Khasiat Teh Serai, Ampuh Obati Diabetes

Ilustrasi teh serai. Foto: hem46

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu tanaman yang mengandung segudang nutrisi.

Hanya dengan cara sederhana, khasiat serai bisa menghilangkan racun dari tubuh dengan menghilangkan retensi cairan.

Sebuah laporan menunjukkan bahwa polifenol yang ditemukan dalam senyawa tumbuhan alami ini kaya kandungan kafein.

Serai meningkatkan penggunaan energi dan meningkatkan oksidasi asam lemak dalam tubuh.

Serai adalah formula alami untuk mengatur tekanan darah tinggi.

Serai kaya kalium yang meningkatkan produksi urine dalam tubuh kita yang pada gilirannya merangsang sirkulasi darah dan menurunkan tekanan darah.

Dengan meningkatkan sirkulasi darah, juga membantu dalam memurnikan hati.

Serai juga bisa meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi teh serai yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya menurunkan darah tinggi.

