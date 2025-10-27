menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Khasiat Ubi Jalar untuk Menurunkan Berat Badan

5 Khasiat Ubi Jalar untuk Menurunkan Berat Badan

5 Khasiat Ubi Jalar untuk Menurunkan Berat Badan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ubi jalar. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi ubi jalar? Ubi jalar merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Lucu sekali bagaimana kita secara otomatis berasumsi bahwa semua hal yang manis, mengandung kentang, atau kaya akan karbohidrat bisa membuat kita gemuk.

Yang mengejutkan adalah kenyataan bahwa sayuran tertentu yang kebetulan memenuhi ketiga kriteria di atas sebenarnya bisa membantu Anda menurunkan berat badan, bertentangan dengan apa yang mungkin kamu pikirkan.

Baca Juga:

Kita berbicara tentang sepupu pertama kentang, ubi jalar. Percaya atau tidak, ubi jalar bisa membantu Anda menurunkan berat badan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Ubi jalar mengatasi nafsu makan

Ubi jalar rendah kalori dan tinggi serat makanan dan kandungan air.

Baca Juga:

Karena serat membutuhkan waktu untuk dicerna, mengonsumsinya bisa membuat Anda kenyang dan terlindungi dengan baik dari rasa lapar yang tidak perlu.

2. Mengecilkan sel lemak

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Medicinal Food menemukan bahwa ubi jalar memiliki kemampuan untuk mengecilkan sel lemak.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi ubi jalar yang ternyata bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya meningkatkan metabolisme.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI