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5 Kombinasi Makanan yang Aman Anda Konsumsi untuk Menurunkan Berat Badan

5 Kombinasi Makanan yang Aman Anda Konsumsi untuk Menurunkan Berat Badan
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Alpukat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang ideal merupakan impian setiap wanita.

Dalam hal menurunkan berat badan dan menjaga kesehatan tubuh, diet ketat dan perbaikan cepat bukanlah jawabannya.

Sebaliknya, memahami peran nutrisi dan efek termal makanan (TEF) bisa membuka jalan menuju penurunan lemak yang efektif dan gaya hidup seimbang.

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TEF mengacu pada energi yang dikeluarkan tubuh kita untuk memetabolisme makanan yang kita makan, dan dengan memilih kombinasi makanan yang tepat, kita bisa meningkatkan proses ini dan mendorong pembakaran lemak.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Oatmeal dan Kacang-kacangan

Kombinasi makanan pertama yang bisa membantu menurunkan berat badan yaitu oatmeal dan kacang-kacangan.

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Memulai hari Anda dengan semangkuk oatmeal yang ditaburi segenggam kacang-kacangan seperti almond atau kenari, adalah langkah cerdas bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan.

Oat kaya akan serat, yang meningkatkan produksi Ghrelin, hormon yang bertanggung jawab untuk mengendalikan rasa lapar dan memberikan rasa kenyang.

Ada beberapa jenis kombinasi makanan yang bisa membantu menurunkan berat badan dengan cepat dan salah satunya telur dan paprika.

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