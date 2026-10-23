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5 Laga Tanpa Kemenangan, Arema FC Akhirnya Ambil Keputusan Tegas soal Marcos Santos

5 Laga Tanpa Kemenangan, Arema FC Akhirnya Ambil Keputusan Tegas soal Marcos Santos
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Pelatih Arema FC Marcos Santos. Foto: ILeague.

jpnn.com - Arema FC resmi mengakhiri kerja sama dengan Marcos Santos pada Jumat (23/10/2026). Keputusan tersebut diambil setelah Singo Edan melewati lima pertandingan tanpa kemenangan, termasuk kekalahan telak 1-5 dari Persija Jakarta.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyebut pergantian pelatih diperlukan untuk memberikan suasana baru bagi tim setelah serangkaian hasil kurang memuaskan.

Menurut pria yang akrab disapa Inal itu, keputusan tersebut tidak diambil secara terburu-buru.

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Manajemen telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengakhiri masa kerja Marcos Santos yang kini memasuki musim keduanya bersama Arema FC.

"Keputusan ini tentu tidak mudah, apalagi ini merupakan musim kedua bagi Coach Marcos Santos yang sebenarnya dinilai sangat mengenal karakter sepak bola Indonesia," jelasnya.

"Namun, lima laga tanpa kemenangan menjadi indikator penting bahwa tim butuh momentum dan ruang refreshment baru."

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Inal juga menegaskan bahwa evaluasi klub tidak hanya didasarkan pada hasil pertandingan. Pengalaman dari musim-musim sebelumnya turut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sosok yang tepat untuk menangani tim.

Manajemen memastikan seluruh urusan kontrak dan hak Marcos Santos akan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kekalahan telak dari Persija menjadi puncak evaluasi Arema FC. Marcos Santos resmi berpisah dengan klub

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