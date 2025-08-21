5 Lokasi Layanan SIM Keliling di DKI Jakarta Hari Ini 21 Agustus
Kamis, 21 Agustus 2025 – 07:01 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka lokasi layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di Jakarta hari ini, Kamis (21/8).
Layanan SIM Keliling ini dibuka bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku terkait syarat legal berkendara.
Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, diinformasikan bahwa layanan ini buka mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB.
Baca Juga:
Berikut lima lokasi layanan SIM Keliling tersebut :
Jaktim : Lobby depan Mall Grand Cakung
Jakut : Lobby Utama LTC Glodok
Jaksel : Area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata
Jakbar : Lobby Selatan Mall Ciputra
Inilah lima lokasi layanan SIM Keliling di DKI Jakarta hari ini, Kamis 21 Agustus 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Mobil Lamborghini Kecelakaan di Tol Tangerang, Begini Kronologinya
- SIM Keliling Jakarta Senin 18 Agustus, Ini Lokasinya
- Polri Gelar TFG Operasi Merdeka Jaya, 7.000 Personel Siap Amankan HUT RI
- Polda Metro Jaya Buka Suara Merespons Isu Penggeledahan Rumah Jampidsus
- 5 Lokasi Layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya yang Dibuka Hari Ini
- Polisi Periksa 24 Saksi di Kasus Kematian Diplomat Muda Arya Daru Pangayunan