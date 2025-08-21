5 Lokasi Layanan SIM Keliling di DKI Jakarta Hari Ini 21 Agustus

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka lokasi layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di Jakarta hari ini, Kamis (21/8).

Layanan SIM Keliling ini dibuka bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku terkait syarat legal berkendara.

Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, diinformasikan bahwa layanan ini buka mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB.

Berikut lima lokasi layanan SIM Keliling tersebut :

Jaktim : Lobby depan Mall Grand Cakung

Jakut : Lobby Utama LTC Glodok

Jaksel : Area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata

Jakbar : Lobby Selatan Mall Ciputra