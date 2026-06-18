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5 Mahasiswa Ikut Kunjungan Kerja Gibran, Salah Satu dari UI

5 Mahasiswa Ikut Kunjungan Kerja Gibran, Salah Satu dari UI
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Wapres Gibran Rakabuming Raka (kiri) bersama perwakilan mahasiswa menjawab pertanyaan wartawan sebelum keberangkatan untuk kunjungan kerja di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Foto: ANTARA/Prisca Triferna

jpnn.com - JAKARTA – Lima orang mahasiswa ikut dalam rombongan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang melakukan kunjungan kerja untuk meninjau program prioritas di lima provinsi.

Dari lima mahasiswa yang diajak Gibran, salah satunya dari Universitas Indonesia (UI).

"Kita (rombongan wapres) akan berangkat ke Ende, Gorontalo, dan juga Papua," kata Gibran sebelum bertolak dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (18/6).

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Kelima mahasiswa itu berasal dari Universitas Pelita Harapan, Universitas Sanata Dharma, UI, Universitas Jenderal Soedirman, dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI).

Wapres Gibran mengapresiasi para mahasiswa telah menyampaikan aspirasi secara damai dan dengan masukan yang konstruktif.

Gibran dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan pada 18-21 Juni 2026.

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Kunjungan itu bertujuan untuk memastikan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah berjalan optimal sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, sesuai dengannya arahan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk lokasi pertama, Wapres bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis pagi menuju Bandar Udara Internasional El Tari, Kupang, NTT.

Dari lima mahasiswa yang ikut rombongan Wapres Gibran Rakabuming, salah satunya dari Universitas Indonesia atau UI.

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