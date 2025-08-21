5 Makanan Berwarna Merah untuk Penderita Kolesterol

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu penyakit berbahaya yang harus segera diatasi.

Kolesterol, yang diproduksi oleh hati, adalah zat lilin yang penting untuk membangun sel dan hormon.

Namun, ketika kolesterol meningkat melebihi tingkat yang sehat, hal itu bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti penyakit jantung dan strok.

Pengetahuan tentang kolesterol tinggi sangat penting untuk menjaga kesehatan kita dan menghindari komplikasi jangka panjang.

Kolesterol tinggi adalah penyakit gaya hidup yang utamanya berasal dari kebiasaan makan yang buruk.

Namun, selain mengelola apa yang Anda tambahkan ke piring kamu, pastikan untuk menambahkan olahraga ke rutinitas harian Anda, kendalikan stres Anda, dan atur kadar tekanan darah.

Ingatlah, bahwa diet seimbang di samping olahraga teratur dan gaya hidup sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung.

Prioritaskan makanan super ini dalam makanan Anda, dan mulailah perjalanan menuju jantung yang lebih sehat hari ini.