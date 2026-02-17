5 Makanan Ini Ampuh Kendalikan Gula Darah Anak Anda
jpnn.com, JAKARTA - DIABETES tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi anak Anda juga bisa mengidap penyakit ini.
Diabetes merupakan masalah yang sangat umum di kalangan orang dewasa, tetapi prevalensinya di kalangan anak-anak telah meningkat akhir-akhir ini.
Pilihan gaya hidup dan pola makan yang buruk, kondisi ini telah diamati meningkat pada anak-anak dan remaja.
Akibatnya, mereka yang menderita diabetes perlu memperhatikan apa yang mereka konsumsi dengan sangat hati-hati.
Penting untuk menyadari berbagai makronutrien, termasuk karbohidrat, protein, dan lipid, untuk mengelola kadar gula darah mereka.
Anak-anak yang kelebihan berat badan biasanya berjuang dengan gula darah tinggi karena keseimbangan insulin yang terganggu.
Diet tinggi kalori, gula, dan lemak bisa meningkatkan kadar gula darah, menyebabkan resistensi insulin dan menurunkan sensitivitas insulin.
Asupan gula yang tinggi juga bisa mengakibatkan peradangan dan sistem kekebalan tubuh yang melemah.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mengontrol gula darah pada anak dan salah satunya biji chia.
