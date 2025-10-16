5 Makanan Ini Ampuh Meningkatkan Gairah Wanita

jpnn.com, JAKARTA - ADA beberapa wanita yang sulit mencapai puncak saat begituan bersama suami.

Stres, gaya hidup yang tidak sehat merupakan beberapa faktor yang bisa menurunkan gairah wanita.

Menariknya, ternyata ada jenis makanan tertentu yang diklaim bisa membantu agar wanita bisa lebih cepat puas.

Namun, apakah makanan pembangkit gairah ini benar efektif?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Susu

Untuk meningkatkan stamina dan gairah di ranjang dibutuhkan banyak lemak alami, salah satunya mengonsumsi susu.

Hal ini bisa memproduksi meningkatkan gairah.

2. Asparagus dan sayuran lain

Manfaat sayuran memang banyak sekali untuk kesehatan.