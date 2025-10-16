menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Makanan Ini Ampuh Meningkatkan Gairah Wanita

5 Makanan Ini Ampuh Meningkatkan Gairah Wanita

5 Makanan Ini Ampuh Meningkatkan Gairah Wanita
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pisang. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ADA beberapa wanita yang sulit mencapai puncak saat begituan bersama suami.

Stres, gaya hidup yang tidak sehat merupakan beberapa faktor yang bisa menurunkan gairah wanita.

Menariknya, ternyata ada jenis makanan tertentu yang diklaim bisa membantu agar wanita bisa lebih cepat puas.

Baca Juga:

Namun, apakah makanan pembangkit gairah ini benar efektif?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Susu

Untuk meningkatkan stamina dan gairah di ranjang dibutuhkan banyak lemak alami, salah satunya mengonsumsi susu.

Baca Juga:

Hal ini bisa memproduksi meningkatkan gairah.

2. Asparagus dan sayuran lain

Manfaat sayuran memang banyak sekali untuk kesehatan.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan gairah wanita dan salah satunya asparagus.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI