5 Makanan Ini Bantu Berat Badan Tetap Terjaga
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang ideal merupakan impian setiap wanita.
Namun, mengonsumsi makanan yang tidak sehat bisa membuat berat badan bertambah.
Konsumsi makanan yang tepat saat sarapan bisa membuat stamina prima dan tentunya membuat sistem tubuh menjadi kebal akan virus.
Lalu apa saja makanan yang wajib dikonsumsi? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Telur
Kaya akan protein, vitamin dan mineral penting seperti selenium dan riboflavin, telur adalah makanan pembangkit nutrisi yang sesungguhnya.
Berkat kandungan protein yang tinggi, telur bisa mengurangi nafsu makan ketika disantap saat sarapan untuk menurunkan berat badan secara serius.
Telur bisa diolah dengan cara direbus hingga orak-arik. Atau cobalah memasak dua atau tiga telur, kemudian gabungkan dengan porsi sayuran favorit kamu , untuk sarapan yang bergizi dan lezat.
2. Gandum
Gandum adalah komponen yang mengandung jumlah vitamin dan mineral yang terkonsentrasi, termasuk mangan, tiamin dan selenium.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menjaga berat badan tetap normal dan salah satunya ialah tentu saja telur.
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