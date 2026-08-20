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5 Makanan Ini Bantu Turunkan Risiko Serangan Alzheimer

5 Makanan Ini Bantu Turunkan Risiko Serangan Alzheimer
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Ilustrasi Jeruk. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ALZHEIMER merupakan salah satu penyakit kronis yang menyerang sel-sel otak.

Penyakit Alzheimer umumnya dimulai dengan apa yang biasanya tampak seperti kelupaan sederhana, tetapi seiring waktu, penyakit ini menciptakan lebih banyak kerusakan, mengganggu kemampuan berbicara, pemahaman, dan koordinasi, serta menyebabkan kegelisahan dan perubahan suasana hati yang dramatis pada pasien.

Jenis diet yang tepat bisa menunda timbulnya penyakit atau menurunkan risikonya hingga 40 persen.

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Ada beberapa jenis makanan untuk mengurangi timbulnya penyakit Alzheimer dini, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1.Intervensi Mediterania-DASH untuk Diet Penundaan Neurodegeneratif (MIND)

Diet MIND akan menunda penyakit neurodegeneratif dan dengan demikian memperlambat penurunan kognitif.

Makanan yang bisa Anda sertakan dalam diet adalah biji-bijian utuh, sayuran berdaun hijau tua, kacang-kacangan, buncis, beri, unggas, makanan laut, dan minyak zaitun.

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Seseorang juga harus memperhatikan asupan makanan olahan.

2. Asam lemak omega-3

Karena kadar DHA yang tinggi dibutuhkan untuk perkembangan otak yang normal, disarankan untuk mengonsumsi ikan berlemak.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menurunkan risiko serangan alzheimer dan salah satunya adalah makanan tinggi folat.

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