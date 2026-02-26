5 Makanan Ini Bikin Gigi Putih Berkilau Secara Alami

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI gigi yang sehat dan putih secara alami merupakan impian banyak orang.

Kita semua menginginkan senyum yang cerah dan sehat. Namun, perawatan pemutihan gigi bisa menguras kantong Anda.

Bagaimana jika beberapa cara terbaik untuk memutihkan gigi secara alami bisa jadi ada di dapur kamu saat ini?

Makanan tertentu sebenarnya bisa membantu membersihkan dan mencerahkan gigi saat Anda mengonsumsinya.

Makanan ini tidak akan membuat Anda memiliki senyum seputih mutiara dalam semalam.

Namun, menambahkan makanan ini ke rutinitas harian Anda bisa dengan lembut membersihkan noda di permukaan, melawan bakteri, dan membuat gigi kamu tampak lebih putih seiring berjalannya waktu.

Makanan ini tidak akan memberi Anda keajaiban dalam semalam, tetapi bisa membantu mempertahankan senyum yang lebih putih secara alami dari waktu ke waktu, tanpa sensitivitas atau biaya perawatan yang kasar.

Berikut adalah makanan yang bisa membantu Anda memutihkan gigi, tanpa bahan kimia, dan tanpa stres.