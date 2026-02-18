menu
5 Makanan Ini Bikin Nyeri Artritis Makin Parah

Seafood. Foto: Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - ARTRITIS merupakan salah satu penyakit yang menyerang persendian tubuh.

Beberapa makanan yang Anda konsumsi secara rutin mungkin sebenarnya bisa menyebabkan nyeri artritis makin parah.

Percaya atau tidak, pilihan makanan penting dalam hal kesehatan sendi.

Pola makan yang seimbang bisa meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, berat badan yang sehat, dan bahkan mengurangi risiko peradangan pada sendi Anda.

Di sisi lain, pola makan yang penuh dengan makanan yang tidak sehat bisa memperburuk gejala artritis Anda.

Jadi, jika Anda menderita nyeri artritis, pastikan untuk menghindari makanan yang tinggi lemak, gula, biji-bijian olahan, dan garam.

Makanan tersebut bisa meningkatkan peradangan. Artritis adalah kondisi medis berupa pembengkakan dan nyeri tekan pada satu atau lebih sendi.

Gejala penyakit yang paling menonjol meliputi nyeri sendi, kekakuan, pembengkakan, kemerahan, dan berkurangnya rentang gerak.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membuat nyeri artritis yang Anda rasakan semakin parah dan salah satunya ialah tentu saja gluten.

