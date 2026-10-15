5 Makanan Ini Bikin Perut Kenyang Lebih Lama
jpnn.com, JAKARTA - SARAPAN merupakan salah satu hal yang wajib kita lakukan agar perut kenyang.
Namun, banyak orang merasa masih lapar setelah sarapan. Untuk menjaga energi tetap stabil, pilihlah makanan yang kaya protein dan serat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Telur
Satu butir telur besar mengandung sekitar 72 kalori, vitamin A, vitamin D, vitamin K, dan lemak sehat.
Telur merupakan makanan yang mengandung protein yang dicerna secara perlahan, sehingga membuat rasa kenyang bertahan lebih lama.
Penelitian juga menunjukkan bahwa makan telur bisa menurunkan kadar ghrelin, hormon yang merangsang nafsu makan.
2. Oatmeal
Sebagian besar serat dalam oatmeal berupa beta-glukan, serat larut yang berubah menjadi gel di usus.
Gel ini memperlambat pencernaan dan metabolisme, menahan rasa lapar, serta membantu mengurangi asupan kalori secara keseluruhan.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa bantu perut kenyang lebih lama dan salah satunya ialah tentu saja kentang.
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