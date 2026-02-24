menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Makanan Ini Bikin Tubuh Mudah Lelah dengan Cepat

5 Makanan Ini Bikin Tubuh Mudah Lelah dengan Cepat

5 Makanan Ini Bikin Tubuh Mudah Lelah dengan Cepat
Ilustrasi makanan manis. Foto: Ist

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu hal yang bisa membuat Anda enggan melakukan berbagai kegiatan adalah saat tubuh terasa lelah.

Dalam kehidupan yang serba cepat dan sibuk saat ini, menjaga tingkat energi yang tinggi sangat penting untuk produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Anda mungkin bertanya-tanya mengapa terkadang saat kamu mengisi bahan bakar tubuh dengan makanan, Anda tetap merasa terkuras dan lelah.

Nah, penyebabnya bisa jadi adalah makanan yang kita taruh di piring kita.

Meskipun kita sebagian besar fokus mengonsumsi makanan penambah energi, sama pentingnya untuk menghindari makanan yang menguras energi.

Makanan yang kita konsumsi memainkan peran penting dalam tingkat energi dan kesejahteraan kita secara keseluruhan.

Menghindari makanan yang menguras energi bisa membantu Anda mempertahankan gaya hidup yang vital dan energik.

Sebaliknya, pilihlah makanan yang kaya nutrisi dan seimbang yang menyediakan sumber energi berkelanjutan, membuat Anda tetap dalam kondisi terbaik sepanjang hari.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membuat tubuh Anda terasa lelah dengan cepat dan salah satunya adalah tentu saja makanan olahan.

