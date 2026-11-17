5 Makanan Kaya Kandungan Antioksidan yang Ada di Dapur
jpnn.com, JAKARTA - ANTIOKSIDAN merupakan salah satu senyawa yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari radikal bebas.
Proses oksidasi dalam tubuh kita merusak membran sel, dan berbagai struktur seluler seperti protein, lipid, dan DNA.
Hal ini terjadi ketika oksigen dimetabolisme, menciptakan molekul tidak stabil yang disebut 'radikal bebas'.
Mereka mencuri elektron dari molekul lain, menyebabkan kerusakan pada sel dan struktur seluler lainnya.
Kerusakan tersebut, yang disebabkan oleh radikal bebas, bisa mencapai titik di mana ia mulai membahayakan jantung dan hati Anda, dan dalam kasus tertentu, juga menyebabkan kanker.
Oleh karena itu, disarankan untuk berhati-hati terhadap katalis yang mempercepat oksidasi, termasuk stres, merokok, konsumsi alkohol, paparan sinar matahari yang berlebihan, serta polusi.
Antioksidan bisa membantu kita menangkal penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas, karena mereka bekerja untuk melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan oleh proses oksidasi.
Antioksidan terdapat dalam banyak makanan. Harvard T.H Chan School of Public Health, studi prospektif epidemiologis menunjukkan bahwa asupan buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan yang kaya antioksidan lebih tinggi dikaitkan dengan risiko lebih rendah terhadap penyakit terkait stres oksidatif kronis seperti penyakit kardiovaskular dan kanker.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang kaya akan kandungan antioksidan dan salah satunya adalah tentu saja blueberry.
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