5 Makanan Kaya Kandungan Magnesium yang Baik untuk Tubuh

jpnn.com, JAKARTA - MAGNESIUM merupakan salah satu nutrisi yang baik untuk tubuh.

Kekurangan magnesium bisa memengaruhi energi dan kesehatan secara keseluruhan.

Adaberikut beberapa daftar makanan kaya magnesium. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bayam

Bayam mengandung sekitar 157 miligram magnesium per cangkir matang atau setara 37 persen angka kecukupan gizi (AKG).

Bayam merupakan sayuran hijau berdaun gelap yang sangat kaya nutrisi.

Bayam mengandung folat, vitamin A, vitamin E, vitamin K, zat besi, dan mangan.

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Sayuran ini juga kaya antioksidan alami, termasuk lutein dan zeaxanthin.

Kandungan tersebut membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.