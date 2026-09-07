5 Makanan Kaya Kandungan Tembaga yang Baik untuk Anda

jpnn.com, JAKARTA - TEMBAGA merupakan s alah satu mineral penting untuk menjalankan fungsi tubuh.

Orang-orang kini lebih berhati-hati tentang pola makan dan asupan nutrisi harian mereka karena pandemi covid beberapa tahun lalu.

Dalam hal makan sehat, untuk menjaga tingkat energi tetap tinggi dan kekebalan tubuh yang kuat, penting untuk memasukkan semua nutrisi penting, gula alami, vitamin, dan mineral.

Meskipun beberapa orang lebih memperhatikan asupan vitamin mereka, mereka cenderung melupakan mineral dalam makanan mereka.

Namun, mineral juga penting bagi tubuh Anda untuk tetap sehat, dan tembaga adalah salah satu mineral yang harus Anda perhatikan.

Seperti semua nutrisi lainnya, tembaga juga penting untuk kelangsungan hidup.

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Ini adalah mineral penting yang diperlukan untuk banyak fungsi tubuh seperti produksi energi, meningkatkan kesehatan otak, dan mendukung sistem kekebalan tubuh, tulang, dan saraf Anda.

Selain itu, Anda membutuhkan tembaga karena bekerja dengan zat besi untuk membantu tubuh membentuk sel darah merah dan jaringan.