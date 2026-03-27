5 Makanan Kaya Kandungan Vitamin C yang Baik untuk Tubuh

jpnn.com, JAKARTA - VITAMIN merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan tubuh.

Vitamin C bermanfaat dalam mencegah kanker, menurunkan risiko penyakit jantung, memperlambat proses penuaan dan membantu penyerapan zat besi dan kalsium, serta membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi tingkat stres.

Tidak seperti nutrisi lain, tubuh kita tidak bisa menghasilkan vitamin C.

Oleh karena itu, satu-satunya sumber itu adalah makanan yang kita konsumsi.

Karena hal ini, defisiensi vitamin C adalah kondisi umum yang bisa menyebabkan rambut rontok, kuku rapuh, memar, gusi bengkak, kulit kering, nyeri tubuh, kelelahan, penyakit kardiovaskular, perubahan suasana hati, infeksi dan pendarahan hidung.

Untuk memerangi tanda-tanda dan gejala yang disebutkan di atas, masukkan banyak vitamin C yang terkontrol ke dalam makanan harian.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jambu biji

Menurut para ahli, jambu biji adalah salah satu sumber terkaya vitamin C.