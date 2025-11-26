5 Makanan Kaya Protein untuk Menghilangkan Lemak Perut
jpnn.com, JAKARTA - MENGHILANGKAN lemak perut merupakan salah satu tantangan saat menurunkan berat badan.
Banyak orang yang berkonsentrasi pada gerakan crunch dan plank tanpa henti untuk mendapatkan perut yang rata.
Namun, terkadang solusi sederhana bisa berhasil, seperti mengonsumsi makanan kaya protein untuk mengurangi lemak perut.
Protein merupakan komponen efektif yang tidak hanya membantu Anda membangun dan mempertahankan massa otot, tetapi juga membantu menghilangkan lemak, terutama di sekitar pinggang.
Saat Anda mengonsumsi protein, tubuh mengeluarkan lebih banyak energi untuk mencernanya daripada karbohidrat atau lemak.
Ini berarti bahwa mengonsumsi makanan kaya protein membantu Anda membakar lebih banyak kalori.
Makanan kaya protein sangat penting untuk membangun dan mempertahankan massa otot, mendukung berbagai fungsi tubuh, dan memainkan peran penting dalam manajemen berat badan, terutama dalam hal mengurangi lemak perut.
Makanan ini dikemas dengan asam amino, bahan penyusun protein, yang sangat penting untuk memperbaiki jaringan, memproduksi enzim dan hormon, serta meningkatkan metabolisme.
Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan protein yang bisa membantu menghilangkan lemak perut seperti misalnya dada ayam.
