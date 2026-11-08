5 Makanan Pemicu Gas yang Wajib Anda Hindari
jpnn.com, JAKARTA - KEMBUNG biasanya disebabkan oleh adanya gas berlebih di dalam perut Anda.
Gas bisa terasa tidak nyaman dan memalukan, tetapi memahami penyebab di balik masalah pencernaan ini bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan.
Makanan tertentu terkenal karena menghasilkan gas berlebih di sistem pencernaan, yang menyebabkan kembung dan perut bergas.
Memiliki sistem pencernaan yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan.
Namun, banyak orang mengalami masalah yang berkaitan dengan gas yang bisa mengganggu kehidupan sehari-hari dan menyebabkan ketidaknyamanan.
Gas terjadi ketika gas berlebih menumpuk di saluran pencernaan, menyebabkan perasaan penuh, sesak, dan terkadang bahkan nyeri.
Meskipun gas sesekali adalah normal, masalah yang terus-menerus mungkin terkait dengan pilihan makanan tertentu.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu timbulnya gas di dalam perut Anda dan salah satunya adalah tentu saja salad mentah.
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