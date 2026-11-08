menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Makanan Pemicu Gas yang Wajib Anda Hindari

5 Makanan Pemicu Gas yang Wajib Anda Hindari

5 Makanan Pemicu Gas yang Wajib Anda Hindari
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Permen karet. Foto: care2.com

jpnn.com, JAKARTA - KEMBUNG biasanya disebabkan oleh adanya gas berlebih di dalam perut Anda.

Gas bisa terasa tidak nyaman dan memalukan, tetapi memahami penyebab di balik masalah pencernaan ini bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan.

Makanan tertentu terkenal karena menghasilkan gas berlebih di sistem pencernaan, yang menyebabkan kembung dan perut bergas.

Baca Juga:

Memiliki sistem pencernaan yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Namun, banyak orang mengalami masalah yang berkaitan dengan gas yang bisa mengganggu kehidupan sehari-hari dan menyebabkan ketidaknyamanan.

Gas terjadi ketika gas berlebih menumpuk di saluran pencernaan, menyebabkan perasaan penuh, sesak, dan terkadang bahkan nyeri.

Baca Juga:

Meskipun gas sesekali adalah normal, masalah yang terus-menerus mungkin terkait dengan pilihan makanan tertentu.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu timbulnya gas di dalam perut Anda dan salah satunya adalah tentu saja salad mentah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI