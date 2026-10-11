5 Makanan Pemicu Gusi Bengkak yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - GUSI bengkak merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Makanan merupakan salah satu faktor pemicu gusi bengkak.

Biasanya, makanan atau minuman penyebab gusi bengkak memiliki kandungan gula yang tinggi dan memiliki tekstur yang lengket.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Makanan olahan tepung

Salah satu cara untuk menghindari faktor penyebab gusi bengkak, yakni jangan mengonsumsi makanan olahan tepung.

Pasalnya, makanan olahan tepung mengandung pati yang mudah menempel di gusi dan sela gigi.

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Jika tidak dibersihkan dengan baik, penumpukan sisa makanan dan bakteri akan berubah menjadi karang gigi yang bisa menyebabkan peradangan pada gusi.

Ada pun beberapa makanan olahan tepung yang perlu dihindari, yakni: roti; biskuit; kue; dan keripik.