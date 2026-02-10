5 Makanan Pemicu Migrain yang Harus Anda Hindari

jpnn.com, JAKARTA - MIGRAIN merupakan salah satu jenis sakit kepala yang bisa mengganggu aktivitas Anda.

Jika Anda mengalami serangan migrain, kamu harus menyadari betapa tidak menyenangkannya serangan tersebut.

Migrain melibatkan episode nyeri kepala parah yang disertai pusing, mual, dan kepekaan terhadap suara dan cahaya.

Hingga saat ini, belum ada obat untuk mengatasinya, tetapi Anda bisa mengurangi frekuensinya sampai batas tertentu dengan memantau apa yang kamu makan.

Tidak banyak orang yang mengetahui hal ini, tetapi makanan bisa memengaruhi nyeri dan serangan migrain secara signifikan.

Meskipun masih bergantung pada tubuh Anda, melacak episode migrain penting dilakukan jika kamu ingin menghindari pemicu dari pola makan Anda. Penasaran?

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.

1. Kafein

Tidak bisa berfungsi tanpa kafein? Nah, jika Anda ingin menghindari sakit kepala migrain, Anda perlu mengurangi asupan kopi.