jpnn.com, JAKARTA - AKTIVITAS yang padat bisa membuat tubuh terasa sangat lelah.

Dalam kehidupan yang serba cepat dan sibuk saat ini, menjaga tingkat energi yang tinggi sangat penting untuk produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Anda mungkin bertanya-tanya mengapa terkadang ketika Anda mengisi tubuh Anda dengan makanan, Anda masih merasa lelah dan lesu.

Nah, penyebabnya bisa jadi makanan yang kita konsumsi. Meskipun kita kebanyakan fokus pada mengonsumsi makanan yang meningkatkan energi, sama pentingnya untuk menghindari makanan yang menguras energi.

Berikut adalah beberapa makanan dari para ahli yang perlu Anda hindari untuk menjaga vitalitas dan tetap berada di puncak performa Anda, seperti yang dikutip laman Healthshots.com.

1. Camilan yang Sarat Gula

Camilan dan minuman manis memberikan lonjakan energi yang cepat, tetapi ini biasanya diikuti oleh penurunan energi yang drastis yang membuat Anda mudah lelah.

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Jika dikonsumsi secara berlebihan, gula bisa menyebabkan lonjakan dan penurunan insulin, membuat Anda merasa lelah dan mudah tersinggung.

Pilihlah alternatif yang lebih sehat dan rendah gula seperti buah-buahan segar dan biji-bijian utuh untuk menjaga tingkat energi Anda.