5 Makanan Pemicu Serangan Asam Lambung

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Gejala asam lambung ialah rasa nyeri pada ulu hati, mual, muntah dan lainnya.

Oleh karena itu, penting untuk memerhatikan dan mengatur pola makan sebaik mungkin untuk mencegah asam lambung naik.

Maka alangkah lebih baik untuk menghindari makanan yang bisa meningkatkan asam lambung.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Makanan pedas

Makanan pedas bisa meningkatkan gejala refluks asam dan menyebabkan asam lambung naik.

Rasa pedas bisa memicu perut mulas dan sensasi terbakar pada bagian dada.

Oleh karena itu, penting untuk mengurangi makanan yang mengandung cabai atau lada.