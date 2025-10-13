5 Makanan Pemicu Serangan Asam Lambung
Senin, 13 Oktober 2025 – 08:18 WIB
jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.
Gejala asam lambung ialah rasa nyeri pada ulu hati, mual, muntah dan lainnya.
Oleh karena itu, penting untuk memerhatikan dan mengatur pola makan sebaik mungkin untuk mencegah asam lambung naik.
Maka alangkah lebih baik untuk menghindari makanan yang bisa meningkatkan asam lambung.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Makanan pedas
Makanan pedas bisa meningkatkan gejala refluks asam dan menyebabkan asam lambung naik.
Rasa pedas bisa memicu perut mulas dan sensasi terbakar pada bagian dada.
Oleh karena itu, penting untuk mengurangi makanan yang mengandung cabai atau lada.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu naiknya asam lambung dan salah satunya ialah tentu saja makanan tinggi lemak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- 5 Makanan Tinggi Kandungan Vitamin K, Wajib Anda Konsumsi
- 7 Makanan Super yang Ampuh untuk Mengatasi Bau Mulut
- Redakan Asam Lambung dengan Mengonsumsi 5 Pengobatan Alami Ini
- Prabowo Perintahkan Kepala BGN Wajib Cek Kebersihan Makanan dan Alat MBG
- 5 Makanan untuk Meningkatkan Kadar Hemoglobin dengan Cepat
- 4 Makanan yang Ampuh Tingkatkan Gairah Pria di Ranjang