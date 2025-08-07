5 Makanan Penambah Berat Badan yang Ada di Dapur

jpnn.com, JAKARTA - ADA beberapa orang yang ingin menambah berat badan mereka dengan alasan kesehatan dan juga penampilan.

Biasanya orang dengan badan kurus kering kerap disebut cacingan hingga kurang gizi, sehingga membuat mereka kurang percaya diri.

Tak perlu khawatir, Bagi Anda yang punya berat badan kurang, makanan penambah berat badan bisa jadi solusi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Susu

Susu dikenal untuk penambah berat badan dan pembangun otot selama beberapa dekade.

Protein, karbohidrat, lemak, kalsium, vitamin, dan mineral termasuk kandungan susu yang sangat dibutuhkan tubuh.

Baca Juga: 11 Makanan Kaya Kandungan Serat untuk Penderita Diabetes

2. Minyak sehat

Menambahkan lemak ekstra ke makanan adalah cara mudah untuk menambah kalori.

Namun, pastikan Anda memilih lemak dan minyak yang baik. Minyak zaitun kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal yang sehat.