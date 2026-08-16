5 Makanan Penurun Gula Darah yang Aman Anda Konsumsi

jpnn.com, JAKARTA - TUBUH yang tidak mampu memproduksi insulin bisa membuat Anda rentan terserang diabetes.

Akibatnya, gula darah bisa meningkat terlalu tinggi. Untuk menjaga kondisi stabil itu, salah satu yang harus sering dilakukan dengan mengontrol asupan makanan sehari-hari dan mengonsumsi makanan penurun gula darah.

Berikut penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Tomat

Tomat merupakan salah satu buah yang mengandung antosianin dan likopen yang tergolong sebagai antioksidan.

Zat yang terkandung dalam tomat ini bahkan dikatakan memiliki efek serupa dengan obat antidiabetes acarbos yang bisa memperlambat dan mengurangi pelepasan gula ke dalam darah.

Menurut penelitian bahwa likopen yang banyak terdapat dalam buah dan sayur seperti tomat bisa memperbaiki kinerja insulin sehingga kadar gula darah bisa menurun.

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2. Cherry

Ceri merupakan salah satu buah yang kaya akan antosianin yang mampu memengaruhi sensitivitas tubuh terhadap insulin.

Pasalnya, jika sensitivitas tubuh terhadap insulin menurun, hormon tersebut tidak bisa bekerja dengan baik dalam mengontrol gula darah.