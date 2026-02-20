menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Makanan Rendah Natrium untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi

5 Makanan Rendah Natrium untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi

5 Makanan Rendah Natrium untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pisang. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai makanan bergizi bisa memberi manfaat yang baik bagi tubuh.

Hipertensi, yang sering dikenal sebagai tekanan darah tinggi (BP), adalah kondisi yang paling umum menyerang orang saat ini.

Karena jarang menimbulkan gejala, disarankan untuk mengonsumsi makanan seimbang secara teratur, yang khususnya rendah natrium, untuk menjaga kadar tekanan darah normal.

Baca Juga:

Hal ini karena makanan yang tinggi natrium bisa meningkatkan BP Anda.

Seiring waktu, BP tinggi bisa menempatkan pasien pada risiko sejumlah kondisi jantung yang serius seperti strok dan penyakit jantung.

Untuk mengelola BP tinggi, makan sehat telah diketahui memainkan peran penting.

Baca Juga:

Untuk ini, salah satu tips terpenting adalah mengurangi asupan natrium.

Hal ini karena asupan natrium yang tinggi dikaitkan dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi.

Ada beberapa jenis makanan bergizi yang kaya akan kandungan natrium untuk penderita tekanan darah tinggi dan salah satunya adalah bayam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI