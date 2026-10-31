5 Makanan Terbaik untuk Penderita Osteoporosis

jpnn.com, JAKARTA - OSTEOPOROSIS merupakan salah satu jenis penyakit yang menyerang sendi-sendi tubuh Anda.

Kata osteoporosis berarti tulang yang rapuh. Pada gangguan ini, tulang menjadi sangat rapuh dan hilangnya kepadatan tulang membuat penderitanya lebih rentan terhadap patah tulang dan deformitas.

Pada dasarnya, dalam kondisi ini tubuh tidak memungkinkan pembentukan tulang baru, tetapi kerusakan tulang lama masih berlangsung.

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Bagian yang menyedihkan adalah ini merupakan masalah yang sangat umum di seluruh dunia.

Tahukah Anda bahwa sekitar 200 juta orang di seluruh dunia dan sekitar 50 juta orang di India menderita osteoporosis?

Alasan utamanya adalah kurangnya asupan vitamin D dan kalsium dalam tubuh kita.

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Terlalu banyak berada di dalam ruangan juga menjadi penyebab lain karena kurangnya sinar matahari berarti kurangnya penyerapan vitamin D dalam tubuh kita.

Namun, apa jalan keluarnya? Nah, salah satu jalan keluarnya adalah dengan mengonsumsi makanan sehat.