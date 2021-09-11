menu
5 Makanan Tinggi Kandungan Kolagen yang Baik untuk Kulit

Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOLAGEN merupakan protein yang terdapat dalam tubuh manusia.

Tepat saat Anda mengira AC dan pendingin ruangan telah meredakan panas terik di luar, kulit kamu mulai bereaksi aneh.

Kulit menjadi pucat dan kecokelatan, dengan jerawat dan komedo muncul di sana-sini.

Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapahal itu terjadi?

Hal ini terjadi karena dehidrasi ekstrem yang kita alami akibat panas dan keringat selama musim panas.

Dehidrasi juga memengaruhi kulit kita, mempercepat proses penuaan.

Inilah sebabnya mengapa para ahli kesehatan menyarankan untuk minum banyak air untuk menjaga keseimbangan air dalam tubuh kita.

Namun tahukah Anda, bahwa hanya minum air saja tidak cukup untuk mendapatkan kulit yang sehat dan ternutrisi?

Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan kolagen yang baik untuk kulit dan salah satunya tentu saja sayuran berdaun hijau.

