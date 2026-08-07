5 Makanan Tinggi Kandungan Kortisol untuk Mengatasi Stres

jpnn.com, JAKARTA - STRES merupakan salah satu masalah mental yang harus segera diatasi.

Untuk mengatasi stres, Anda bisa mengonsumsi makanan yang kaya akan kandungan kortisol.

Kortisol, hormon utama yang bertanggung jawab untuk membantu Anda menghadapi situasi yang penuh tekanan.

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Kortisol mematikan fungsi-fungsi yang tidak penting selama situasi "lawan atau lari".

Pelepasan hormon ini dalam jangka pendek bisa membantu mengatasi stresor yang ada, yang merupakan hal yang baik.

Masalah muncul ketika stres kronis mencegah kadar kortisol turun kembali setelah tantangan berakhir.

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Saat itulah stres lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat bagi tubuh.

Kadar kortisol yang meningkat selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan bisa berdampak sebaliknya dari semua manfaatnya bagi Anda dalam jangka pendek.