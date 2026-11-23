jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Prevalensi penderita diabetes tidak hanya terbatas pada lansia, tetapi juga menjadi perhatian yang meningkat di kalangan remaja dan kaum muda.

Oleh karena itu, setiap orang harus menanggapinya dengan serius. Bagi yang belum tahu, diabetes memengaruhi cara tubuh Anda mengonsumsi dan mengatur glukosa.

Jika tidak diobati, diabetes juga bisa menyebabkan masalah kesehatan lainnya.

Ada beberapa makanan yang bisa membantu Anda mengatur kadar gula darah secara alami.

Makanan apa yang bisa Anda konsumsi untuk menjaga diabetes Anda tetap terkontrol?

Baca Juga: 6 Makanan yang Ampuh Bakar Lemak Tubuh dengan Cepat

Makanan yang kaya akan lemak sehat penuh dengan manfaat kesehatan bagi penderita diabetes.

Mengonsumsi makanan sehat dan seimbang sangat penting bagi siapa pun yang menderita diabetes.