5 Makanan Tinggi Kandungan Vitamin K, Anda Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai jenis vitamin yang bisa Anda konsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh.
Vitamin K berperan besar dalam kesejahteraan dan tingkat energi kita secara keseluruhan.
Vitamin K membantu meningkatkan daya ingat kita serta menjaga tekanan darah tetap terkendali.
Kekurangan vitamin K bisa menyebabkan banyak penyakit seperti masalah gusi serta memburuknya kesehatan tulang.
Ada banyak suplemen vitamin K yang bisa dibeli di pasaran.Namun, jika Anda mencari cara alami untuk memenuhi kebutuhan kamu, maka ada banyak makanan kaya vitamin K yang bisa Anda konsumsi.
Vitamin K adalah vitamin larut lemak penting yang mengandung protrombin, yang membantu mencegah pembekuan darah, meningkatkan metabolisme tulang, dan mengatur kadar kalsium darah.
Vitamin K juga membantu meningkatkan daya ingat episodik pada orang dewasa yang lebih tua dan bermanfaat dalam menjaga tekanan darah tetap rendah dengan mencegah mineralisasi di arteri.
Jika kekurangan vitamin K, Anda mungkin mengalami gusi berdarah dan pembekuan.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang kaya akan kandungan vitamin K dan salah satunya adalah tentu saja berbagai jenis kacang.
