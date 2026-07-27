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5 Makanan Tinggi Kandungan Zinc untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

5 Makanan Tinggi Kandungan Zinc untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh
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Ilustrasi daging merah (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menuntu bisa membuat daya tahan tubuh menurun.

Daya tahan tubuh yang menurun tentu membuat Anda rentan terserang penyakit.

Salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan mengonsumsi makanan tinggi kandungan zinc.

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Zinc, mineral penting yang menjaga sistem kekebalan tubuh kita, serta menumbuhkan dan memperbaiki jaringan tubuh.

Menariknya, tubuh kita tidak menyimpan zinc, jadi kita perlu mengonsumsi makanan kaya zinc dalam jumlah yang cukup setiap hari untuk memastikan kita memenuhi kebutuhan harian.

Kebutuhan zinc harian yang dianjurkan untuk pria adalah 11 mg, sedangkan kita wanita membutuhkan 8 mg. (Harap diingat, persyaratan ini berubah selama kehamilan dan menyusui.)

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Untuk memastikan Anda tidak kekurangan zinc di masa rentan ini, berikut makanan kaya zinc yang wajib Anda sertakan dalam menu makanan harian Anda.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis makanan bergizi yang kaya akan kandungan zinc dan baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan salah satunya adalah jamur.

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