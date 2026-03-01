5 Makanan Tinggi Magnesium yang Wajib Anda Konsumsi

jpnn.com, JAKARTA - MAGNESIUM merupakan salah satu mineral penting bagi tubuh.

Anda mungkin sudah tahu bahwa vitamin sangat penting bagi kesehatan kita.

Namun, kebanyakan dari kita tidak memberikan perhatian yang sama terhadap asupan mineral kita.

Mineral memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan kita dan magnesium adalah salah satunya.

Magnesium adalah mineral yang terlibat dalam berbagai proses biokimia utama tubuh kita yang memfasilitasi penciptaan energi, fungsi saraf, pembentukan protein, pemeliharaan gen, dan pergerakan otot.

Berikut adalah makanan kaya magnesium yang bisa Anda tambahkan ke dalam diet, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Biji-bijian

Biji-bijian seperti rami, labu, dan chia mengandung magnesium dalam jumlah tinggi.

Biji labu, misalnya, mengandung 150 mg magnesium dalam satu porsi (28 gram).