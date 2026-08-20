5 Makanan Tinggi Protein yang Cocok Dikonsumsi Vegetarian

jpnn.com, JAKARTA - PROTEIN merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita.

Protein adalah nutrisi penting untuk menjaga dan mengembangkan otot, sekaligus menjaga kulit dan rambut tetap kuat dan sehat.

Faktanya, protein juga membantu Anda merasa kenyang. Namun, jika Anda menjalani diet vegetarian atau vegan, Anda mungkin bertanya-tanya dari mana Anda bisa mendapatkan protein. Tenang, ini lebih mudah dari yang Anda bayangkan.

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Namun, sebelum kita beralih ke daftar makanan vegan yang kaya protein, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa tubuh kita membutuhkan protein.

Protein adalah nutrisi penting yang terdapat di setiap sel dalam tubuh kita, dan dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan.

Kira-kira, seperlima dari berat badan kita adalah protein. Anda harus mengonsumsi protein setiap hari, karena tubuh tidak bisa menyimpan protein seperti halnya karbohidrat dan lemak.

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Protein tidak hanya dibutuhkan untuk pertumbuhan otot, tetapi juga untuk tulang, sendi, tendon, ligamen, rambut, antibodi, hormon, dan enzim.

Di sisi lain, kekurangan protein bisa menyebabkan gangguan perkembangan fisik, edema, kekebalan tubuh rendah, serta massa otot rendah. Oleh karena itu, protein penting.