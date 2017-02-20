5 Makanan Tinggi Serat Selain Apel yang Baik untuk Tubuh

jpnn.com, JAKARTA - SERAT merupakan bagian dari makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh Anda.

Jika berbicara tentang makanan tinggi serat, apel langsung terlintas di pikiran.

Namun, mengonsumsi apel hanya untuk memenuhi kebutuhan serat harian bukanlah cara yang tepat.

Pola makan Anda harus selalu memiliki berbagai makanan yang bisa memberi Anda beberapa nutrisi penting.

Menariknya, ada beberapa alternatif yang lebih baik daripada apel dalam hal kandungan seratnya.

Ketika kita memikirkan makanan kaya serat, apel sering kali terlintas dalam pikiran sebagai salah satu pilihan utama.

Meskipun apel merupakan sumber serat makanan yang baik, beberapa makanan lain mengandung lebih banyak serat per sajian.

Biasanya, 100 gram apel mengandung 2,4 gram serat, menurut Departemen Pertanian AS.