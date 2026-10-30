5 Makanan Tinggi Serat yang Baik untuk Tubuh, Pencernaan Makin Lancar

jpnn.com, JAKARTA - TUBUH membutuhkan serat agar bisa berfungsi dengan baik. Salah satu fungsi serat adalah agar BAB makin lancar.

Makronutrien adalah jenis makanan yang harus Anda konsumsi agar tubuh Anda berfungsi dengan baik, menghasilkan energi, dan mencegah penyakit.

Makronutrien meliputi lemak, karbohidrat, protein, serat, dan banyak lagi.

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Meskipun semuanya diperlukan, serat dianggap sebagai salah satu makronutrien terpenting yang mungkin Anda butuhkan.

Lagipula, serat adalah cara paling alami dan efisien untuk menjaga berat badan yang sehat sekaligus menjaga kesehatan usus Anda.

Pusat Informasi Makanan dan Nutrisi Departemen Pertanian Amerika Serikat menyatakan bahwa wanita berusia antara 19 dan 30 tahun membutuhkan setidaknya 25-30 gram serat setiap hari.

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Anda harus memasukkan berbagai macam sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian dalam diet harian Anda untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan ini.

Sangat penting untuk diingat bahwa ada beberapa makanan dengan kandungan serat tinggi yang akan memenuhi kebutuhan harian Anda dan menjaga kesehatan Anda.