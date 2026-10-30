menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Makanan Tinggi Serat yang Baik untuk Tubuh, Pencernaan Makin Lancar

5 Makanan Tinggi Serat yang Baik untuk Tubuh, Pencernaan Makin Lancar

5 Makanan Tinggi Serat yang Baik untuk Tubuh, Pencernaan Makin Lancar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kacang polong

jpnn.com, JAKARTA - TUBUH membutuhkan serat agar bisa berfungsi dengan baik. Salah satu fungsi serat adalah agar BAB makin lancar.

Makronutrien adalah jenis makanan yang harus Anda konsumsi agar tubuh Anda berfungsi dengan baik, menghasilkan energi, dan mencegah penyakit.

Makronutrien meliputi lemak, karbohidrat, protein, serat, dan banyak lagi.

Baca Juga:

Meskipun semuanya diperlukan, serat dianggap sebagai salah satu makronutrien terpenting yang mungkin Anda butuhkan.

Lagipula, serat adalah cara paling alami dan efisien untuk menjaga berat badan yang sehat sekaligus menjaga kesehatan usus Anda.

Pusat Informasi Makanan dan Nutrisi Departemen Pertanian Amerika Serikat menyatakan bahwa wanita berusia antara 19 dan 30 tahun membutuhkan setidaknya 25-30 gram serat setiap hari.

Baca Juga:

Anda harus memasukkan berbagai macam sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian dalam diet harian Anda untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan ini.

Sangat penting untuk diingat bahwa ada beberapa makanan dengan kandungan serat tinggi yang akan memenuhi kebutuhan harian Anda dan menjaga kesehatan Anda.

Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan serat yang wajib Anda konsumsi setiap hari dan salah satunya adalah lentil.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI