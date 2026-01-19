5 Makanan Tinggi Zat Besi yang Ampuh Meningkatkan Hemoglobin Tubuh
jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang menderita anemia karena kadar hemoglobin mereka yang rendah.
Makanan, buah-buahan, atau rempah-rempah yang tersedia di alam lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan harian kita akan berbagai macam vitamin dan mineral.
Tidak perlu bergantung pada suplemen atau pil vitamin. Anda cukup fokus pada pola makan sehat setiap hari dan hal yang sama berlaku untuk orang dengan jumlah kadar hemoglobin rendah yaitu kekurangan zat besi.
Banyak orang saat ini dan terutama wanita menderita kekurangan zat besi yang menyebabkan masalah seperti anemia dan jumlah hemoglobin rendah.
Anemia adalah penyakit yang berhubungan dengan darah yang terjadi ketika ada kekurangan hemoglobin dan sel darah merah dalam darah.
Hal ini terjadi karena kadar zat besi yang rendah dalam tubuh, yang bisa menyebabkan kelelahan, lemah dan lesu.
Namun, ini adalah masalah yang bisa diatasi dengan mudah dengan menjalani pola makan yang kaya zat besi.
Zat besi bisa ditemukan dalam beberapa makanan atau rempah-rempah, yang penting untuk produksi hemoglobin.
Ada beberapa jenis makanan yang mengandung zat besi tinggi yang bisa membantu meningkatkan kadar hemoglobin dan salah satunya adalah daun kelor.
